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'ın yeni oyuncağı teröristlere korku salacak

tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi Sistemi, gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedefleri tespit edebilme, hedefleri otomatik olarak tanıma, takip edebilme ve atış yapılabilme kabiliyetine sahip.



ailesinde Stabilize Makinalı Tüfek Platformu (STAMP) Sisteminin bir üst grubunda yer alan , STAMP sistemi ile ortak bazı alt birimlere sahip olup benzer özellikler taşımakta.
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  • 27 Şubat 2018, Salı 18:37
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