ASELSAN'ın yeni oyuncağı STOP teröristlere korku salacak
Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi STOP Sistemi, gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedefleri tespit edebilme, hedefleri otomatik olarak tanıma, takip edebilme ve atış yapılabilme kabiliyetine sahip.
Stabilize Silah Sistemleri ailesinde Stabilize Makinalı Tüfek Platformu (STAMP) Sisteminin bir üst grubunda yer alan STOP, STAMP sistemi ile ortak bazı alt birimlere sahip olup benzer özellikler taşımakta.
Etiketler: stop , ASELSAN , Stabilize Silah Sistemleri
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