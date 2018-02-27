Anne sıcaklığı

Şehit Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında Hakkari Yüksekova'daki Yeşiltaş Karakolu'nu hedef alan kalleş saldırıda şehadete erdi. Samsun'da yaşayan annesi Gülbahar Çayıroğlu'dan (59) çok anlamlı bir yardım geldi. Anne Çayıroğlu, yıllardır gözü gibi baktığı ve koruduğu şehit oğlunun eşyalarını Afrin'deki askerlere göndermek istediğini söyledi. Vatan için gerekirse Afrin'de savaşmaya gitmek istediğini de söyleyen Çayıroğlu, "Eğer kabul ederlerse oğlumdan bana geride kalan eşyalarını Afrin'e göndermek istiyorum. Şehidin kıyafetleri askerlerimizi koruyacaktır" dedi.
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