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Anne sıcaklığı

Anne sıcaklığı
Şehit Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında 'daki Yeşiltaş Karakolu'nu hedef alan kalleş saldırıda şehadete erdi. 'da yaşayan annesi Gülbahar Çayıroğlu'dan (59) çok anlamlı bir yardım geldi. Anne Çayıroğlu, yıllardır gözü gibi baktığı ve koruduğu şehit oğlunun eşyalarını 'deki askerlere göndermek istediğini söyledi. Vatan için gerekirse Afrin'de savaşmaya gitmek istediğini de söyleyen Çayıroğlu, "Eğer kabul ederlerse oğlumdan bana geride kalan eşyalarını Afrin'e göndermek istiyorum. Şehidin kıyafetleri askerlerimizi koruyacaktır" dedi.


Şehit Piyade Er Umut Bulut

Murat ALHAN
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