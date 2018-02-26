Dün Süleyman Soylu'nun istifa sinyalleri veren açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Afrika'ya gitmeden önce konuyla ilgilili konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtayısla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil.

"TÜRKİYE'Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK"

Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek.