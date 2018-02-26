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Erdoğan: 'yi troller değil biz yönetiyoruz

, seyahati öncesinde 'nda 'nun istifa iddialarıyla ilgili: "Kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Erdoğan: Türkiyeyi troller değil biz yönetiyoruz

Dün 'nun istifa sinyalleri veren açıklamasının ardından, , bugün 'ya gitmeden önce konuyla ilgilili konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtayısla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil.

"TÜRKİYE'Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK"
Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. 'yi troller idare etmeyecek.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 17:10
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