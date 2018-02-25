FETÖ’cüye şerefsiz demek suç değil

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Yargılama sonunda mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozarak Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.
SABAH
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Alt mahkemedeki suç sayan hakim kimdi acaba?
BU SOLUCANLAR ŞEREFSİZLİKTE DİP YAPTILAR ,BOŞA YAŞIYORLAR ,ÖLÜM SONRASI İSE AKIBETLERİ KORKUNÇ OLACAK,
BU ADAMA SEREFSIZ DEMEK SEREFSIZLERE HAKARET OLMAZMI BU ANCAK SEREFSIZLERIN DISKISI OLUR
slm bu zaten hain makeme böyle bir hain icin neden zaman harciyor degermi bir milrop icin saygilar
bu ŞEREFSİZ hala milletvekilliği ile ilgili herhangi bir ödeme alıyor mu eğer alıyorsa daha gereği yapılamamış demektir GEREĞİ YAPILSIN...ancak o zaman içimiz biraz soğur.....
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