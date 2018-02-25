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’cüye şerefsiz demek suç değil

 firarisi 'e sosyal medyadan şerefsiz dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

FETÖ’cüye şerefsiz demek suç değil

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Yargılama sonunda mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozarak Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

SABAH

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 03:05
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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Reis Reis

Alt mahkemedeki suç sayan hakim kimdi acaba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.02.2018 23:42
CEHENNEM AZAPTA C&#214;MERTTİR CEHENNEM AZAPTA CÖMERTTİR

BU SOLUCANLAR ŞEREFSİZLİKTE DİP YAPTILAR ,BOŞA YAŞIYORLAR ,ÖLÜM SONRASI İSE AKIBETLERİ KORKUNÇ OLACAK,

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evet1
hayır0
cevapla 25.02.2018 22:19
oflu baba oflu baba

BU ADAMA SEREFSIZ DEMEK SEREFSIZLERE HAKARET OLMAZMI BU ANCAK SEREFSIZLERIN DISKISI OLUR

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 25.02.2018 16:56
sahin sahin

slm bu zaten hain makeme böyle bir hain icin neden zaman harciyor degermi bir milrop icin saygilar

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evet2
hayır0
cevapla 25.02.2018 16:36
fuat kam fuat kam

bu ŞEREFSİZ hala milletvekilliği ile ilgili herhangi bir ödeme alıyor mu eğer alıyorsa daha gereği yapılamamış demektir GEREĞİ YAPILSIN...ancak o zaman içimiz biraz soğur.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.02.2018 15:10
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