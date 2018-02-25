Erdoğan'dan ABD'ye tarihi mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. İl Kongresi için gittiği Gaziantep'te halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

2021 terörist etkisiz hale getirildi. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı, Cerablus'ta yaptık mı, Rai'de, El Bab'da yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız, İblib'de de yapacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Şu anda Suriye'de eğer Esed'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira, 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla, bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik ve zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bugün biz Afrin'e gittiysek bunun için gidiyoruz, bunun için de devam edeceğiz.

Bu ülkede, senin stratejik ortağına darbe yapanı orada saklıyorsan, kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam. Yapacağınız tek iş var, FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakma. Bu olağan kongremiz 6. olağan kongre. Gaziantep bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız koymadı.