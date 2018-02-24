Eliniz kırılsın

Samsun'unÇarşamba İlçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, okuldaki öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine "Kreşteöğretmen bizi dövüyor" demesininardından skandal ortaya çıktı.Ailenin polise bildirdiği ihbarüzerine kreşle ilgili soruşturmaaçıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Polis güvenlik kameralarınıincelediğinde kan dondurangörüntülerle karşılaştı. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş süresiz olarak kapatıldı. Gözaltına alınanve işlemlerinin ardından adliyeyesevk edilen öğretmenlerden G.Ş.ve S.Ö. tutuklanarak cezaevineyollandı. Diğer 2 öğretmen ise adlikontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.