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Eliniz kırılsın

Şiddet yine sınır tanımadı. ’da özel bir kreşte yaşanan dayak olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrencileri döven iki öğretmen tutuklandı

Eliniz kırılsın
Samsun'un Çarşamba İlçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, okuldaki öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından skandal ortaya çıktı. Ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntülerle karşılaştı. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş süresiz olarak kapatıldı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine yollandı. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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