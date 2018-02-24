AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim teşkilatımızın, yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti, aynı zamanda vefa hareketidir. Görevler, makamlar gelir geçer, bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir." dedi.

Yıldırım, Kadir Has Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Mimar Sinan'ın, Melik Gazi'nin, Seyyid Burhaneddin'in, Hacı Hasan Efendi'nin yollarının Kayseri'den geçtiğini, Kayseri'nin helal lokmanın, ticaretin şehri olduğunu ifade etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bıçaklı saldırı olduğunu hatırlatan Yıldırım, Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım, bu zamana kadar AK Parti'ye gönül veren, siyasete hizmet eden bütün yol arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi, hukuk, gelecek için gece gündüz nöbet tutan Kayserilerin, ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini, ezanları dindirtmediğini, alçaklara hak ettiği cezayı verdiğini söyledi.

Kayserililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını dile getiren Yıldırım, darbecilere de geçit vermediğini kaydetti.

Yıldırım, Kayseri'nin, cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül başta olmak üzere devlet iradesinde söz sahibi olan birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirdiğini anlattı.





"AK PARTİ'DEKİ SEVGİ, DAYANIŞMA, DOSTLUK HER ZAMAN YENİDİR, TAPTAZEDİR"

Kayseri'nin 2003 seçimleriyle başlayan büyük değişim hareketine en çok kucak açan illerin başında geldiği değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, Kayseri'nin 2007 referandumunda yüzde 82 oyla "evet" dediğini, 2015 seçimlerinde yüzde 65 üzerinde destek verdiğini belirtti.

Yıldırım, Kayserililere, "2019 seçimlerinde de yeni bir destan yazmaya hazır mısınız?" diye seslenerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim teşkilatımızın, yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti aynı zamanda vefa hareketidir. Görevler, makamlar gelir geçer, bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Önümüzdeki, omuzumuzdaki yük millete aittir. AK Parti'de görev alan herkes, millete karşı sorumluluğunun bilincindedir. Bu partide hizmet bir bayrak olur, elden ele dolaşır ama bizdeki bayrak yarışı spordaki bayrak yarışına benzemez. Bizde bayrağı alan da koşar, bayrağı veren de aynı şekilde koşmaya devam eder. Bizde eskilik sadece görev tarihi itibarıyladır. Bizim bütün arkadaşlarımız eskimez arkadaşlarımızdır. AK Parti'deki sevgi, dayanışma, dostluk her zaman yenidir, taptazedir."



HIZLI TREN İHALESİ 28 MART'TA

Kayseri'ye yapılan yatırımlardan da bahseden Yıldırım, "Kayseri'nin bizim iktidarımızda yeri çok önemli. Üreten ve ticareti ile göğsümüzü kabartan güzel bir şehir. Kayseri'nin zenginliği etrafındaki illerin de zenginliğidir. Biz baştan beri Kayseri'nin kalkınmadaki öncü rolünü biliyoruz. 16 yıl boyunca Kayseri'ye 17 milyar yatırım yaptık. 2002 yılında ihracatı 351 milyon dolardı, 2016 sonunda Kayseri ihracatta 1 milyar 642 milyona ulaştı.

İşte Kayseri farkı bu. Kayseri'de 350 binin üzerinde sigortalı çalışan var. 30 binin üzerinde iş yeri sayısı var. 2002 yılında 3'ü kadın 246 engelli kardeşimiz istihdam ediliyordu. Bu gün 12 bin 779 engelli kardeşimize iş vermiş durumdayız. Ulaşımda, ekonomide olmazsa olmaz yollardır. Yolları böldük hayatları birleştirdik.

Yolları böleriz de vatanı böldürtmeyiz. 672 kilometre bölünmüş yol uzunluğu var. 14 yeni yol projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 355 bin dönüm araziyi su ile buluşturduk. Kayseri'ye yaptıklarımızın yanında 4 baraj daha yapıyoruz. 3 OSB bölgesinde toplam 1276 parselde 70 bin 700 kardeşimiz iş aş sahibi. Ama yetmez. Kayseri'ye 4 OSB daha yapacağız. Erciyes Master Planı kış turizmleri merkezi haline geliyor.

Hava alanına 325 bin yolcu geliyordu. Geçen yıl 2 milyon 150 bine çıktı. Kayseri'ye bu terminal, havalimanı terminali yetersiz geliyor. Çok güzel bir terminal yapacağız. 250 bin metrekarelik arazide çalışmalar başladı. Bu yıl içinde inşaatı başlayacak. Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Yollar kısalacak zaman kısalacak işiniz aşınız daha da artacak. YHT Kayseri'nin zenginliğine zenginlik katacak.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerini de tebrik ediyorum. AK Parti'nin temelinde yerel yönetimler vardır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaptığı hizmetler sonucu AK Parti bu millet iktidar yaptı. 15 yıldır AK Parti'ye desteğiniz devam ediyor" diye konuştu