Dengeler değişecek! 3 bin 200 polis, jandarma ve korucu...



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak'ta Suriyenin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Harekât kapsamında kara ve havadan düzenlenen operasyonlar ile Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi, Kilis ve Hatayın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırılar sonlandırıldı. Harekât kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucuları dünden itibaren Gaziantepin İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'nde toplanmaya başladı.