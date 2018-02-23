;
Yol Durumu
  1. FETÖ şüphelisi yönetmen Bodrum'da yakalandı
  2. Hollanda'nın skandal kararının perde arkası

Dengeler değişecek! 3 bin 200 polis, jandarma ve korucu...


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak'ta Suriyenin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Harekât kapsamında kara ve havadan düzenlenen operasyonlar ile Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi, Kilis ve Hatayın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırılar sonlandırıldı. Harekât kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak ve timleri ile güvenlik korucuları dünden itibaren in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'nde toplanmaya başladı.

Etiketler: , , ,
  • 23 Şubat 2018, Cuma 16:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehdi Mehdi

İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.02.2018 16:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar