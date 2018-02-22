'Sev'kiyat
Vatan aşkı, yüreklere dar geldi. Jandarma ve Polis Özel Harekat, Afrin’deki operasyona katılmak için sıraya girdi. Muş’ta ise Polis Özel Harekat’ın hepsi gönüllü olunca kura çekildi... İsimleri çıkan kahramanlar, dün tekbirler eşliğinde cepheye gönderildi...
PÖH ve JÖH'ler geride bıraktıkları arkadaşlarıyla böyle vedalaştı.
KANGALLAR AFRİN'E GİDİYOR
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip terörle mücadele etmeye hazırlanıyor. Soğuk havada yetiştirilen ve hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpekleri gece taarruzunda da bulunduğu bölgeyi koruyabilme özelliğine sahip olan ırk olarak ön plana çıkıyor.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , JÖH
- 22 Şubat 2018, Perşembe
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