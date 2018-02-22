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'Sev'kiyat

Vatan aşkı, yüreklere dar geldi. Jandarma ve Polis Özel Harekat, Afrin’deki operasyona katılmak için sıraya girdi. Muş’ta ise Polis Özel Harekat’ın hepsi gönüllü olunca kura çekildi... İsimleri çıkan kahramanlar, dün tekbirler eşliğinde cepheye gönderildi...

Sevkiyat
Mehmetçik, 'nda destan yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyona devam ederken, sevkiyatlar da hızlandı. Dün Diyarbakır'dan 11 otobüs Jandarma Özel Harekat, Van'dan da 2 tim Polis Özel Harekat, dualar ve sevgi gösterileriyle operasyon bölgesine uğurlandı... 'lerin, harekat kapsamında Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacakları açıklandı. Muş'ta ise harekata katılmak için Özel Harekat'ın tamamı gönüllü olunca kura çekimi yapıldı. İsmi çıkanlar, dualar eşliğinde cepheye uğurlandı.


PÖH ve JÖH'ler geride bıraktıkları arkadaşlarıyla böyle vedalaştı.​


KANGALLAR AFRİN'E GİDİYOR
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip terörle mücadele etmeye hazırlanıyor. Soğuk havada yetiştirilen ve hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpekleri gece taarruzunda da bulunduğu bölgeyi koruyabilme özelliğine sahip olan ırk olarak ön plana çıkıyor.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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