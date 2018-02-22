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'Racu'n kestik

Mehmetçik 'nda şaha kalktı. Bin 780 teröristi etkisiz hale getirirken 90 noktayı hainlerden kurtardı. Batı ve Güney cephesinde iki gün boyunca yaşanan büyük operasyonun ardından Afrin’e girişin kapıları sayılabilecek Racu ve Cinderes ilçelerinin kapılarına ulaştı...

Racun kestik
Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan hızlandı. Güney cephesinde terör örgütü PYD/PKK ile yaşanan çatışmaların ardından Cinderes beldesine bağlı Tel Sulur da terör örgütünden kurtarıldı. Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Wayrakan Köyü'ndeki teröristler etkisiz hale getirildi. Batı cephesinde ilerlemeye devam eden TSK, Racu beldesine bağlı Sorgin ve Maskanlı köylerinde de kontrolü sağladı. TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, Batı ve Güney cephesinde iki gün boyunca yaşanan büyük operasyonun ardından Afrin'e giriş kapıları sayılabilecek Racu ve Cinderes ilçelerinin kapılarına ulaştı.

​20'Sİ STRATEJİK DAĞ
TSK bir yandan bölgeye personel ve zırhlı araç sevkiyatlarına devam ederken, diğer yandan da Racu ve Cinderes'de bulunan terör hedeflerine bomba yağdırdı. Önceden belirlenen hedefler savaş uçakları ve obüsler tarafından vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve operasyonlara destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKKDEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 62'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 90 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Operasyonla birlikte Güney ve Batı cephesinde hatlar birleşti.


Uğur YILDIRIM
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Dualarımız her zaman sizlerle.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 09:01
TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

aslanlarim benim. Allaha emanet olun. etek giyen erkek bozuntularini gebertin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 08:01
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