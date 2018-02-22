'Racu'n kestik
Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı'nda şaha kalktı. Bin 780 teröristi etkisiz hale getirirken 90 noktayı hainlerden kurtardı. Batı ve Güney cephesinde iki gün boyunca yaşanan büyük operasyonun ardından Afrin’e girişin kapıları sayılabilecek Racu ve Cinderes ilçelerinin kapılarına ulaştı...
20'Sİ STRATEJİK DAĞ
TSK bir yandan bölgeye personel ve zırhlı araç sevkiyatlarına devam ederken, diğer yandan da Racu ve Cinderes'de bulunan terör hedeflerine bomba yağdırdı. Önceden belirlenen hedefler savaş uçakları ve obüsler tarafından vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve operasyonlara destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKKDEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 62'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 90 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Operasyonla birlikte Güney ve Batı cephesinde hatlar birleşti.
Uğur YILDIRIM
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , TSK
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
- Çalışanlar dikkat! Bunu yaptıysanız işten tazminatsız çıkarılabilirsiniz
- Afrin'de o köy de teröristlerden arındırıldı
- Türkiye'nin kadın nüfusu, 2040'ta erkekleri geçecek
kalan karakter 1000
Dualarımız her zaman sizlerle.
aslanlarim benim. Allaha emanet olun. etek giyen erkek bozuntularini gebertin.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.