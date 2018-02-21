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lik kalktı

35 bin 995 i yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı. ’nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, “yardımcı doçentlik” yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi. Bu değişiklik, teklifin tümünün görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yardımcı doçentlik kalktı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mecut sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.

Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti. Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 20:56
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