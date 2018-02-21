Yardım edip ByLock yüklemişler

Adana merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt, Zonguldak ve Kayseri'de gerçekleştirilen ve 35 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler arasındaki örgütün "milli eğitim" yapılanmasında yer aldığı öne sürülen kadın öğretmenler Ü.N, M.F. ve F.A. ile avukatlar M.E, F.K, O.K. ve M.D. ile erkek öğretmen R.B. ve esnaf İ.İ, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ü.N, M.F. ve F.A. ve avukat M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 şüpheli ise tutuklandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen şüpheli Ü.N'nin örgütün "milli eğitim" yapılanması kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep illerinden sorumlu "bölge imamı", M.F'nin "il imamı" ve F.A'nın "ilçe imamı" olduğu ileri sürüldü.

Üç kadın öğretmenin, gıda, para ve giyecek yardımında bulundukları ekonomik durumu iyi olmayan kişiler adına cep telefonu hattı çıkartıp ByLock yükleyip gizli görüşmelerini buradan yaptıkları iddia edildi.

BİZDEN OLMAYAN ATANMASIN

Zanlı Ü.N'nin, ByLock'taki yazışmalarında, "Bizden olmayan atanmasın" ve "Atamaları bizden başka kimse yapamaz. Tamamen hakimiz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Ayrıca, Ü.N'nin kendisine bağlı illerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerden ne kadarının örgüte yakın olduğu, kaçının örgüte katılabileceği konusunda fişleme yaptığı, bölgesindeki öğretmenleri atama ve örgüt içinde yükselme konularında örgüte eleman kazandırma, himmet ve kurban toplama, dergi ve gazete aboneliği yapma gibi alanlarda değerlendirmeye tabi tuttuğu iddia edildi.

ÖRGÜT İÇİ SINAVDA SORULARI ÇALMIŞLAR

N.Ü'nün kendi bölgesindeki okullara atanmak isteyen örgüt mensubu öğretmenlere yönelik yazılı sınav yaptığı ancak bu kişilerin soruları daha önce çalıp sınava hazırlandıkları tespit edildi.

Ortaokul ve lise yıllarında örgütle tanıştıkları tespit edilen şüpheli avukatların, bazılarının babası, bazılarının da akrabaları üzerine aldıkları cep telefonu hatlarını kullandıkları ve bunlara ByLock yüklediği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlemiş, ilk etapta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, 6'sı avukat 35 kişi gözaltına alınmıştı.