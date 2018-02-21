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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

takımının, yarın 'nın AX ekibiyle oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

takımının, THY Avrupa Ligi'nde 'nın AX ekibiyle karşılaşacağı maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Yarın saat 18.00'den itibaren maç bitimine kadar 'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmı), Sarı Mimoza Sokağı, Leyla Sokağı, Halk Caddesi-Ihlamur Sokağı arası trafiğe kapatılacak.

Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokağı, Fesleğen Sokağı ve Atatürk Sokağı istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımı ise Açelya Sokağı ve Fulya Sokağı istikametine yönlendirilecek.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 18:15
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