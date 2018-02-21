Erdoğan: "İnsansız tankları da yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiine ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan; İHA'lardan sonra "İnsansız tank"ların da yapılacağını duyurdu.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;



11. Kalkınma Planı çalışmalarında başarılar diliyorum. İnsanlık tarih boyunca hep daha iyi bir hayatın, refah düzeyini yükseltmenin arayışı içinde olmuştur. Milletimizin karşısına çıkarken kaynak Türkiye'dir demiştik. Tarihiyle, kültürüyle, tüm potansiyeliyle milletimize inanarak revan olduk.



Çok boyutlu hale gelen küreselleşme süreci ülkelere büyüme ve gelişme yönünden önemli fırsatlar sunuyor bunu getirdiği bazı risklerde bulunulmakta. Bizim için amaçlarımıza ulaşmanın en önemi aracı planlamadır. Bu doğru işi yapmak ve işi doğru yapmak demektir. Refah seviyemizin 3 katına ulaşmasında kalkınmanın payı büyüktür. Bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 1,5 seviyelerine indirdik.

"YATIRIMLARIMIZ İLE ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA SAĞLADIK"

Bu süreçte fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip, kaynakları azami ölçüde değerlendiren ülkeler hedeflerine ulaşabilecekler. Bunu yapamayan devlet ve toplumlar ise gerilemeye devam edeceklerdir. Amaçlarımıza ulaşmanın en önemli amacı, planlamadır. Acil eylem planımız, 9. ve 10. kalkınma planımız, vizyon 2023 belgemiz en somut belgedir. Bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmeler bunun örnekleri ile doludur.

Sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. İnsan odaklı, toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Ulaştırma, enerji ve tarıma yönelik yatırımların yanı sıra birçok alanda da yatırımlarımız ile önemli bir sıçrama sağladık.

"ÜLKEMİZDE ARTIK YOKSULLUĞUN ADI ÇOK DEĞİŞTİ"

Ülkemizde artık yoksulluğun adı çok değişti. Bugün artık yoksul demek yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demektir. Çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının geliştirilmesi olmak üzere birçok noktayı geliştirdik.

Tekstil ve tarım sanayisinden çıkıp teknolojiye doğru adımlar atıyoruz. Şimdi yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayi payını artıracak bir adıma ihtiyacımız var. Bir taraftan sanayileşmenin getirdiği enerji yatırımlarını yaparken, doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz.

Kişibaşı milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmamız tarihi bir başarıdır. 2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2016 yılında 863 milyar dolara çıkardık. son 10 yılda 8.3 milyon ilave istihdam oluşturduk. Yüzde 11,3 olan bütçe açığını, 2017 yılında yüzde 1.5 seviyesine düşürdük.

Sayediğim bir söz var: "Nereden nereye" gelin bunu hep birlikte hatırlayalım: Kamu borç stokunun milli gelire oranını yüzde 28'e kadar düşürdük. Avrupa'nın en iyi ülkeleri arsındayız. Bizler kaynakların nasıl artırılacağının peşindeyiz. Atatürk Havalimanı böyle, 3. Köprü böyle.



"2016 YILINDA YÜZDE 28'E KADAR DÜŞÜRDÜK"

2002 yılında yüzde 72'ye ulaşan kamu stokunun milli gelire oranını 2016 yılında yüzde 28'e kadar düşürdük. Avrupa'nın en iyi ülkeleri arsındayız. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolardı, 2016 yılında 157 milyar doları aşmış vaziyette.

İşte bu ihracatımız ile buralara geldik geliyoruz. Türkiye 2002 yılında 17 milyar liralık kamu yatırımı yapıyordu. Hükümetlerimiz döneminde bu rakamı 7 kat artırarak 2017 yılında 128 milyar liraya çıkardık.

"7 HAVALİMANININ YAPIMLARINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yatırımları kamu-özel olarak yaptırdık. Türkiye'deki dönemimiz içerisinde yaptırdığımız havalimanlarının tamamı böyle. Özellikle ulaştırma yatırımlarımız ile uzağı yakın ettik 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağı uzunluğunu biz 2002'den sonra bunu 26 bin kilometreye çıkardık. 2002'de ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatlarını 2017 yılında bin 2013 kilometreye çıkardık.

7 havalimanının yapımlarını sürdürüyoruz. 2017 yıl sonu itibarıyla 78 ilimizde doğalgaza erişim imkanı bulunuyor. Modern olmak bu ya! Yaşam tarzına bunu yansıtmaktır modern olmak. Bu yılın sonuna kadar tüm illerde doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz.

"YATIRIMLARI KAMU-ÖZEL OLARAK YAPTIRDIK"

Yatırımları kamu-özel olarak yaptırdık. Türkiye'deki dönemimiz içerisinde yaptırdığımız havalimanlarının tamamı böyle. Özellikle ulaştırma yatırımlarımız ile uzağı yakın ettik 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağı uzunluğunu biz 2002'den sonra bunu 26 bin kilometreye çıkardık. 2002'de ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatlarını 2017 yılında bin 2013 kilometreye çıkardık.

7 havalimanının yapımlarını sürdürüyoruz. 2017 yıl sonu itibarıyla 78 ilimizde doğalgaza erişim imkanı bulunuyor.

Modern olmak bu ya! Yaşam tarzına bunu yansıtmaktır modern olmak... Bu yılın sonuna kadar tüm illerde doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz.

"SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK %65'E YÜKSELDİ"

Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şuan Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim.

"İNSANSIZ TANK DA YAPACAĞIZ"

Bu kötü komşular bizi en sonunda silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar.

İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. (İnsansız Hava Araçları) Eğer şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, 'Bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur' diye düşünürdük. Ama şimdi düşünmüyoruz. Düşürürseniz düşürün be. İkincisi de üçüncüsü de dördüncüsü de var, gelin.

AFRİN HAREKATI AÇIKLAMASI: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK

Afrin'de 1780 teröristi etkisiz hale gertirdik. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Kendi silahı olunca, kendi tankı ve topu olunca askerin güveni o denli yüksek oluyor. Yerli ve milli ürünlerimizi daha fazla dünyaya ihraç ediyor olacağız.Terör konvoyu Afrin'e giremedi toplarımızla gereğini yaptık.



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için 2023 vizyonumuzu geliştirmiştik. Bugün 2023'e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, ortaya koyma aşamasındayız. 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize ufuk çizgisi olarak belirledik. Bu ufka doğru emin adımlarla yürürken daha ziyade orta vadeli bir planlamayı ifade eden 2033'ü de gündemimize aldık.