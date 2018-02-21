

Türk savunma sanayisinin uluslararası markası ASELSAN'ın cirosu, geçen yıl 5 milyar lirayı aştı.

Şirketin 2017 çalışmalarını kapsayan Yönetı̇m Kurulu Faaliyet Raporu, ASELSAN'ın savunma sanayisindeki sorumluluğunun ve ekonomik hacminin arttığını ortaya koydu.

Rapora göre, 2016'da en çok savunma harcaması yapan 5 ülke ABD, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan olarak sıralandı.