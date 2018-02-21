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'ın cirosu 5 milyar lirayı aştı

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşlarından , geçen yıl cirosunu yüzde 42 artırdı. Şirket, 2017'de 5 milyar 360 milyon liralık satış rakamına ulaştı. ASELSAN'ın elindeki siparişlerin tutarı da geçen yıl sonu itibarıyla 6,8 milyar doları buldu


Türk savunma sanayisinin uluslararası markası 'ın cirosu, geçen yıl 5 milyar lirayı aştı.

Şirketin 2017 çalışmalarını kapsayan Yönetı̇m Kurulu Faaliyet Raporu, ASELSAN'ın savunma sanayisindeki sorumluluğunun ve ekonomik hacminin arttığını ortaya koydu.

Rapora göre, 2016'da en çok savunma harcaması yapan 5 ülke ABD, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan olarak sıralandı.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 09:42
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