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Ailenizde şehit var mı? Liste tekrardan açıldı!

'nin " " binlerce kişinin ilgi odağı olmuş yoğunluktan dolayı sistem askıya alınmıştı. MSB, Şehit Tespit Listesi'ni bugün tekrardan kullanıma açtı.

Ailenizde şehit var mı? Liste tekrardan açıldı!

, 2008 yılında vatandaşların 'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

TEKRARDAN HİZMETE AÇILDI
Şehit hizmeti vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yoğun talep nedeniyle askıya alınan liste bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından tekrardan açıldı.

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.

MSB ŞEHİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sistemde:
1853 Kırım Savaşı,
1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı,
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı,
1911 Trablusgarp savaşı,
1912-1913 Balkan Savaşı,
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,
1919-1922 İstiklal Savaşı,
1950-1953 Kore Savaşı ve
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 13:44
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