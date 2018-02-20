Kan ve kök hücreden yapay deri üreten buluşuyla bilim dünyasının gündemine oturan Ercüment Ovalı, GQ töreninde aldığı 'Yılın Bilim Ödülü'ödülünü şehit Eren Bülbül'e ve Afrin'de teröre mücadele veren Mehmetçik'e adadı.

ÖDÜL ALDIĞINI ÖĞRENDİĞİ GÜN EREN BÜLBÜL VURULMUŞTU

Ödülünü alırken Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerimiz adına aldığını açıklayan Ercüment Ovalı, ödül aldığı haberini aldığında çok duygulu olduğunu söylerken, "O gün bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum." dedi.

"TÖRENE GELME SEBEBİM ÖDÜL ALMAK DEĞİL"

Kendisini ödül törenine getiren sebebin ödül almak olmadığını söyleyen başarılı bilim insanı "Tabiki önemliydi ama eğer bu yazım yüz bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olur. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şuanda Afrin'de olan Türk çocuklarına selam ediyorum." şeklinde konuştu.

KONUŞMASI SONRASINDA CILIZ BİR ALKIŞ ALDI

Yüreğe dokunan konuşması sonrasında büyük bir alkış alması beklenirken ödül törenini izleyen konuklar, Ovalı'nın konuşmasına yeterli ilgiyi göstermedi, salondan oldukça cılız bir alkış sesi geldi.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR

Kök hücre ve hücresel tedavi alanında çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, uzun süredir üzerinde çalıştıkları, yanık tedavisinde devrim niteliğindeki buluşu ile tıp dünyasında büyük ses getirdi.

ABD'DEN, EN İYİ DENEYSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ ALDI

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin kan ve kök hücreden ürettikleri Yapay Deri, diğer adıyla "Dermoplastik" çalışması ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin 'En İyi Deneysel Araştırma Ödülü'nün sahibi oldu. Bu çalışma aynı zamanda, Türkiye'nin "ilk yerli yapay deri üretimi" olması özelliğiyle de bir ilk.

1 MİLYONU AŞKIN HASTAYA UMUT OLDU

Yapay deri, ülkemizde de her yıl yanık nedeniyle tedavi gören 1 milyonu aşkın hastaya umut olabilecek. Prof. Dr. Ercüment Ovalı "Ülkemiz adına gurur verici olan bu ürünü kısa sürede hastaların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diyor.