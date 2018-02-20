Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Harekâtın 31. gününde TSK ve ÖSO, dün Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hantalli köyü ile güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Divan Tahtani köyü, üs olarak kullanılan Beyyada noktası, Kila Tepesi ve Sattuf evleri köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
SİHA'LAR AVLADI
Racu beldesine bağlı Derviş Obası bölgesinde keskin nişancı oldukları belirtilen iki PYD/PKK'lı terörist de SİHA atışıyla öldürüldü. Şeyh Hadid beldesine bağlı Bilal Köy'ün 1 kilometre güneyinde iki terörist, Cinderes beldesinin iki kilometre batısında zeytin ağaçları altındaki dört terörist de öldürüldü. SİHA'ların tespit ettiği bazı terörist grupları ve saklandıkları yerler, savaş uçaklarınca da imha edildi.
10.00: Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kırsalında devam ederken, Kilis'in karşısında bulunan Azez-Afrin arasındaki stratejik açıdan önemli olan Atme ile Kefercenni köyleri çembere alınmaya başlandı.
09.50: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BULUT ALTINA İNİP BOMBA YAĞDIRDI
Olması gereken yükseklikten aşağıya, bulut altı seviyesine indirilen Bayraktar SİHA, gördüğü terörist hedefleri bombaladı. 34 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki keşif İHA'larının izlediği terörist unsurlar da kaçamadı. İHA'larca koordinatları bildirilen unsurlar, F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu. Bu operasyonlarla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70'e yükseldi.
YOĞUN TOP ATIŞLARI
Böylece bölgenin yüzde 15'ine yakın 320 kilometrekaralik alanı kapsayan 78 stratejik köy ve nokta PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Operasyon Cinderes bölgesinde top atışları ile yoğun olarak sürüyor.
kalan karakter 1000
eğer haber doğruysa teröristler kısa sürede dağılırlar Türkiye o topraklardan çıkmasın birdaha çünkü orda Türk şehitler yatıyor
Allah razı olsun aslanlarımızdan süper durmak yok yola devam Türkiye’m.
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