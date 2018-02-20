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ile bu yüzden anlaşamadı

Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında Rusya'nın aracılığıyla bir araya gelen terör örgütü /PKK ile rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.

Esed ile YPG bu yüzden anlaşamadı
Terör örgütü ile rejiminin sembolik Afrin takasının gerçekleşmemesinin sebebi ortaya çıktı.

YPG SİLAH BIRAKMAYI REDDETTİ

Esed rejimi, Afrin'deki tüm /PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin süreceği öğrenildi.

Rejim, konuya ilişkin sessizliğini korurken, PYD/PKK'nın sözde Afrin sorumlusu, örgütün yayın organında, Türkiye'ye karşı destek vermek isteyenleri geri çevirmeyeceklerini belirtti.

Sözde sorumlu, kimseyi resmi olarak Afrin'e davet etmediklerini iddia etti.

Ancak Kuzey Irak'ta yayın yapan Kurdistan24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, rejim ile

Afrin'in sınırlarının korunması için müzakere içinde olduklarını kabul etti.

​Gilo, rejimin silahları teslim almak istediği için anlaşmanın sağlanamadığını da söyledi.
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  • 20 Şubat 2018, Salı 06:49
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

İNSALLAH O SİLAHLAR BİR YERLERİNİZE GİRER.........................

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hayır0
cevapla 20.02.2018 12:10
taka41 taka41

rejim bu konuda TSK ile ayni cizgide....sayilir silahlar teslim edildiginde...ypk-pkk varligi son bulmus olacak...TSK operasyonlarina gerek kalmyacak...mülteciler geri dönmek sarti masada olmali tabiki...al sana cözüm....

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evet0
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cevapla 20.02.2018 10:33
ihsan ihsan

uzlaşma sağlansa bile türkiyeye zararı var mülteciler evlerine dönemiyecekki terör gene devam edecek

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hayır0
cevapla 20.02.2018 10:12
Yiğido_58 Yiğido_58

Kiminle anlaşıra anlaşsın bu kahbe örgüt..Bizler ordaki mazlumların umutlarıyız.Afrinide suriyeyide şamıda teröristlere dar edeceğiz..Hiç bir ülke orda kanton devlet kuramayacak..Artık bu işi bitereceğiz..Tek güç var oda Allah ın gücüdür..Allah bize yeter..

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hayır0
cevapla 20.02.2018 09:09
Suat Suat

YPG ve PYD hic bir zaman silahlarini Suriye rejimine guvenip birakmazlar. Bu arada herkes kendi cikarlarina bakiyor. Eger silah birakirlarsa bu Turkiye icin bir avantaj olur cunku Turkiye ye saldirilar durur. Eger silah birakmadan sonra Turkiye ye saldirilar olursa bu sefer Suriye Turkiye ye karsi suclu durumuna duser ve Turkiye bu sefer hakli olarak Suriye rejimini mesul tutarak onlari Suriye yi vurur. Ondan sonra tabii simdiden ongorulmesi mumkun olmayan baska durumlar da ortaya cikabilir.

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evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 08:16
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