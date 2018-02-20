Esed ile YPG bu yüzden anlaşamadı
Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında Rusya'nın aracılığıyla bir araya gelen terör örgütü PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.
YPG SİLAH BIRAKMAYI REDDETTİ
Esed rejimi, Afrin'deki tüm PYD/PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin süreceği öğrenildi.
Rejim, konuya ilişkin sessizliğini korurken, PYD/PKK'nın sözde Afrin sorumlusu, örgütün yayın organında, Türkiye'ye karşı destek vermek isteyenleri geri çevirmeyeceklerini belirtti.
Sözde sorumlu, kimseyi resmi olarak Afrin'e davet etmediklerini iddia etti.
Ancak Kuzey Irak'ta yayın yapan Kurdistan24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, rejim ile
Afrin'in sınırlarının korunması için müzakere içinde olduklarını kabul etti.
Gilo, rejimin silahları teslim almak istediği için anlaşmanın sağlanamadığını da söyledi.
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İNSALLAH O SİLAHLAR BİR YERLERİNİZE GİRER.........................
rejim bu konuda TSK ile ayni cizgide....sayilir silahlar teslim edildiginde...ypk-pkk varligi son bulmus olacak...TSK operasyonlarina gerek kalmyacak...mülteciler geri dönmek sarti masada olmali tabiki...al sana cözüm....
uzlaşma sağlansa bile türkiyeye zararı var mülteciler evlerine dönemiyecekki terör gene devam edecek
Kiminle anlaşıra anlaşsın bu kahbe örgüt..Bizler ordaki mazlumların umutlarıyız.Afrinide suriyeyide şamıda teröristlere dar edeceğiz..Hiç bir ülke orda kanton devlet kuramayacak..Artık bu işi bitereceğiz..Tek güç var oda Allah ın gücüdür..Allah bize yeter..
YPG ve PYD hic bir zaman silahlarini Suriye rejimine guvenip birakmazlar. Bu arada herkes kendi cikarlarina bakiyor. Eger silah birakirlarsa bu Turkiye icin bir avantaj olur cunku Turkiye ye saldirilar durur. Eger silah birakmadan sonra Turkiye ye saldirilar olursa bu sefer Suriye Turkiye ye karsi suclu durumuna duser ve Turkiye bu sefer hakli olarak Suriye rejimini mesul tutarak onlari Suriye yi vurur. Ondan sonra tabii simdiden ongorulmesi mumkun olmayan baska durumlar da ortaya cikabilir.
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