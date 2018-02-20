Erdoğan: AK Parti MHP ittifakına Cumhur ittifakı diyebiliriz

2019'daki seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılacak olan ittifakın adı belli oldu.



AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifakın adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz" dedi.

İttifak için şu anda 2 parti görünüyor diyen Erdoğan, "3. parti olmaz diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"REJİM GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ DURDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG ve Esad güçlerinin anlaştığı yönündeki iddialarla ilgili de, "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu." ifadelerini kullandı.