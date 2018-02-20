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Erdoğan: ittifakına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz

Erdoğan, ile arasında görüşmeleri tamamlanan ittifakla ilgili açıklama yaparak, "Adına Cumhur İttifakı diyebiliriz." dedi.

Erdoğan: AK Parti MHP ittifakına Cumhur ittifakı diyebiliriz

2019'daki seçimlerde ile arasında yapılacak olan ittifakın adı belli oldu.

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan , "İttifakın adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz" dedi.

İttifak için şu anda 2 parti görünüyor diyen Erdoğan, "3. parti olmaz diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"REJİM GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ DURDU"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG ve Esad güçlerinin anlaştığı yönündeki iddialarla ilgili de, "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu." ifadelerini kullandı.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 13:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Milletin gönlünde taht kurarsınız bu ittifakla, hakkın ve haklının yanında olan iki güzel insan birliğiniz beraberliğiniz daim olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.02.2018 13:17
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