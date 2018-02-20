Bisiklet ayırdı

Bisiklet tutkusu, bir evliliği bitirdi. İstanbul'da yaşayan Yağmur Z., 2 yıl önce Burak Z. ile evlendi. Ancak genç kadının mutluluğu uzun sürmedi. Burak Z., evdeki doğalgaz, su ve elektrik kullanımına kısıtlama getirdi. Yağmur Z. ise eşinin davranışlarını görmezden geldi. Gittikçe davranışları değişen Burak Z., satın aldığı bisikletle daha çok vakit geçirdi. Eşinin bisiklet aldıktan sonra kendisini unuttuğunu söyleyen genç kadın, boşanma davası açıp 400 bin TL tazminat istedi. Yağmur Z., "Aşırı cimri biri olduğunu bilmiyordum. Her gün bisikletini salonun ortasına getirerek, temizleyip, tamir etmeye başladı. Beni unuttu. Aşırı şekilde bisikletine bağlandı. Psikolojim bozuldu" dedi.
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