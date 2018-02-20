;
Yol Durumu
  1. Üvey anne dehşeti!

ayırdı

Burak Z., eşi yerine satın aldığı ine bağlandı! Aracı salonun ortasına kadar taşıdı. İlgisizlikten yakınan kadın, 400 bin liralık boşanma davası açtı

Bisiklet ayırdı
tutkusu, bir evliliği bitirdi. 'da yaşayan Yağmur Z., 2 yıl önce Burak Z. ile evlendi. Ancak genç kadının mutluluğu uzun sürmedi. Burak Z., evdeki doğalgaz, su ve elektrik kullanımına kısıtlama getirdi. Yağmur Z. ise eşinin davranışlarını görmezden geldi. Gittikçe davranışları değişen Burak Z., satın aldığı bisikletle daha çok vakit geçirdi. Eşinin bisiklet aldıktan sonra kendisini unuttuğunu söyleyen genç kadın, boşanma davası açıp 400 bin TL tazminat istedi. Yağmur Z., "Aşırı cimri biri olduğunu bilmiyordum. Her gün bisikletini salonun ortasına getirerek, temizleyip, tamir etmeye başladı. Beni unuttu. Aşırı şekilde bisikletine bağlandı. Psikolojim bozuldu" dedi.


Ümit UZUN
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar