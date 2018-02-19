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Kritik zirvenin tarihi ve yeri belli oldu

Kremlin: , ve liderleri Nisan'da 'da bir araya gelecek.

Kritik zirvenin tarihi ve yeri belli oldu
Kremlin Sarayı, , ve arasında yapılacak üçlü zirvenin Nisan ayında Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in Cumhurbaşkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin Nisan ayında Türkiye'de yapılacağını duyurdu.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 23:15
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