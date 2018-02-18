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'den gelen fotoğraf çok konuşuluyor!

Güvenlik uzmanı ’ın paylaştığı ve operasyonuna katılan bir askerin yemek molasını gösteren fotoğraf da büyük ilgi çekti.

Afrinden gelen fotoğraf çok konuşuluyor!

ve 'nun 'deki harekatı devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.Harekatın 30'uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614'e yükseldiği açıklandı.

SAAT 23.15 ANCAK FIRSAT OLMUŞ
Güvenlik uzmanı 'ın hesabından paylaştığı bir mesaj ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Zeytin Dalı harekatına katılan bir askerin yemek molasında çektiği fotoğrafı paylaşan Ağar mesajında, "Gerçek zamanlı. Şimdi. 23.15, ancak fırsatları olmuş. Soğuk ve karanlık gecede Afrin dağlarında bir yerlerde" ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Ağar'ın mesajı kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Mehmetçik'e destek verdi.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 15:21
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