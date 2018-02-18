Afrin'deki yabancı teröristlerin lideri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.
BİR FRANSIZ, BİR HOLLANDALI, BİR İSPANYOL...
30. günü geride kalan operasyonlarda Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li terörist öldürüldü.
SÖZDE LİDERLERİ
Öldürülen teröristler arasında Afrin'e gelen yabancı teröristlerin lideri Fransız vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche de var.
(Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche)
İspanyol(soldaki) : Baran Galicia kod adlı Samuel Prada Leon.
Hollanda (Sağdaki): Baran Sason kopd adlı Sjoerd H.
İspanya'nın El Mundo gazetesine haber oldu.
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ÇOK SÜKÜR ALLAHIM BELALARINI VERİYOR..................
CEHENNEME BİR İKİ HADİ TREN KALKIYOR ,BU ARADA CEHENNEMDE İMANSIZLAR İÇİN ELLERİNİ OĞUŞTURMAKTA
hedef butun suruyede orta dogulu olmayan askeri danismanlari sihalar hedef alirsa bölge karistiricilardan kurtulur yoksa ic savas bitmez .
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