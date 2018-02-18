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Afrin'deki yabancı teröristlerin lideri öldürüldü

'ye karşı savaşmak için terör örgütüne katılan yabancı teröristlerin cenazeleri teker teker ülkelerine gönderiliyor.

Afrindeki yabancı teröristlerin lideri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

BİR FRANSIZ, BİR HOLLANDALI, BİR İSPANYOL...
30. günü geride kalan operasyonlarda , ve vatandaşı 3 'li terörist öldürüldü.

SÖZDE LİDERLERİ
Öldürülen teröristler arasında Afrin'e gelen yabancı teröristlerin lideri vatandaşı kod adlı de var.

(Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche)


(soldaki) : Baran Galicia kod adlı Samuel Prada Leon.

Hollanda (Sağdaki): Baran Sason kopd adlı Sjoerd H.


İspanya'nın gazetesine haber oldu.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 14:31
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

ÇOK SÜKÜR ALLAHIM BELALARINI VERİYOR..................

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 18.02.2018 16:24
tevfik, tevfik,

CEHENNEME BİR İKİ HADİ TREN KALKIYOR ,BU ARADA CEHENNEMDE İMANSIZLAR İÇİN ELLERİNİ OĞUŞTURMAKTA

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 18.02.2018 15:30
&#246;z.t. öz.t.

hedef butun suruyede orta dogulu olmayan askeri danismanlari sihalar hedef alirsa bölge karistiricilardan kurtulur yoksa ic savas bitmez .

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 18.02.2018 14:45
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