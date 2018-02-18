Adana'daki cinsel istismar olayına yayın yasağı

Adana'daki düğünde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılığın, olayın ardından hemen harekete geçtiği, adli soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Yakalanan failin, 11 Şubat'ta sulh ceza hakimliğince "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, olayla ilgili suç delillerinin önemli ölçüde toplandığı, soruşturmanın hızla tamamlanmasına çalışıldığı vurgulandı.

Soruşturma devam ederken bazı basın ve yayın organları ile internet ortamında olaya ilişkin asılsız haber ve yorumlara yer verildiği, mağdur çocuğun isim ve fotoğrafının paylaşıldığının görüldüğüne işaret edilen açıklamada, mağdur çocuk ve ailesi için ikincil bir mağduriyete yol açan bu yayınlar üzerine Başsavcılıkça çocuğun yüksek yararı doğrultusunda 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi uyarınca olayla ilgili yayın yasağı talep edildiği bildirildi.

AÇIKLAMADA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Talebi değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Şubat 2018'de soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu tedbir, mağdur çocuğun korunması ve soruşturmanın sağlıklı biçimde ve süratle sonuçlandırılması amacıyla alınmıştır. Bu menfur olaya haklı olarak tepki gösteren herkesin, zaruri ve geçici nitelikteki yasaklama kararına en başta mağduru koruma hassasiyetiyle riayet etmesi beklenmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturma, mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak tutuklu şüphelinin adalet önüne çıkarılması sağlanacaktır."

OLAY

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'taki düğünde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Sedat K. (20) vatandaşlarca darbedilmişti. Linç edilmemek için kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.