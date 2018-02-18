4,5 yaşındaki kıza tecavüz! Savcılık'tan açıklama

Adana Yüreğir Mahallesi'nde 11 Şubat günü sokak düğününde Sedat K. (20) isimli sapığın evde uyumakta olan 4,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmesinin yankıları sürerken olayın görgü tanığı Y.Ö. konuştu: "Düğünden bir gün önce küçük kızımız ve ailesi Adana'ya geldi. Bütün gün çocuklarla oynadı. Yorulunca annesinin kucağında uyudu. Biz de rahatça uyusun diye içerde yatağa götürmesini söyledik. Akşam üzeri kuzeni yanımıza geldi. Annenin kulağına bir şey söyledi. Anne bana bakıp kızının ismini çığlık atmaya başlayınca içeriye koştum. Girdiğimde o sapığı gördüm.."

'VURMAYA BAŞLADIM'

"O anda gözlerim karardı. Hemen onu odadan çıkardım. Vurmaya başladım. Bir kaç kişi daha B.'yi yatakta o halde görünce saldırmaya başladı. Dışarıdan gelenler ise olayı normal bir kavga sanıp, sapığı elimizden aldılar. O da o kargaşada kaçtı. Hemen ambulans çağırdık, anne kızıyla birlikte gitti. Sedat K.'nın evine gidip gizlendiğini öğrendik. Millet linç edecekti. Tecavüze uğrayan kızın babası herkesi durdurdu. Kendi elleriyle o sapığı karakola götürdü..."



AİLEYİ ÇİLEDEN ÇIKARAN HABER

Sosyal medyada hastanede yapılan paylaşımların hepsi yalan. Anlatıldığı gibi fiziksel olarak ağır bir durumu yok. Ama psikolojik olarak çok kötü. Şu anda Hatay'a evlerine döndüler. Evin içinde anne ve babasından başka bir ses dahi görse kaçarak odaya saklanıyor. Ama çocuğun öldüğü yönünde yapılan haberler aileyi çileden çıkardı. Kızın öldüğü yönündeki haberleri yüzünden sürekli rahatsız ediliyorlar. Kimseyle konuşacak durumda değiller.



SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tacize uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu'ndan yazılı bir açıklama yaptı. Küçük kızın öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay'da yaşamaya devam etmektedir. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.



Tutuklanan Sedat Keser'in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi.



NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı.



Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser'e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser'e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı.



Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

'TECAVÜZE İDAM' KAMPANYASI

Son dönemlerde artan çocuğa yönelik cinsel istismar olayları için sosyal medyada 'Tecavüze idam istiyoruz' kampanyası başlatıldı. 2 gün içerisinde kampanyaya 435 bin kişi imza verdi. Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa yapılan cinsel istismar saldırısının ardından sosyal medyada da #ÇocukSusarSenSusma hastagiyle yüzbinlerce paylaşım yapıldı.