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’den hamlesi

Başbakan Yıldırım ile Başbakanı 'nin görüşmesinde, Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı. Yıldırım ve İbadi, üst düzeyli temasların gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı



Başbakan ile Başbakanı Haydar el-'nin görüşmesinde, Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 21:01
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