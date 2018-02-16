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Terör örgütü / yandaşlarına büyük şok!

Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçiliği önünde nöbet tutarak / yandaşlarının yapmak istedikleri eylemi engelledi

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına büyük şok!

'da, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü / yandaşlarının 'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.

Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PYD/PKK yandaşlarının başkent Budapeşte'deki Büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.

Terör örgütü yandaşları Büyükelçilik yakınlarındaki başka bir yere geçerek eylem yapmak zorunda kaldı.

Eylemi protesto eden onlarca kişi Türk bayraklarının yanı sıra ve Macaristan bayrakları taşıdı.

İstiklal Marşı'nın okuyan katılımcılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren Avrupa'yı terörize eden terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa'nın farklı kentlerinde 20'den fazla saldırı gerçekleştirdi.


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  • 16 Şubat 2018, Cuma 22:01
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