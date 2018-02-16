Meteoroloji bu illeri uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesiminin yüksekleri (Toroslar) ile öğle saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmurve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için akşam ve gece saatlerinde yağış uyarısında bulundu. Yağışların; bugün akşam saatlerinde Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım riski, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji öğleden sonra yayınladığı uyarıda ise özellikle Muğla'nın Bodrum, Milas, Datça ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.