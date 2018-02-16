İşte Afrin'de öldürülen hain sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'de teröristlerden büyük oranda arındırılan Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Operasyonda, Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.