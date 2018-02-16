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'li Kürkçü öldürülen 'lilere ağlıyor

'li teröristlerin köşeye sıkıştırılmasından sonra 'li Kürkçü, bölgeye düzenlenen harekatın derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

HDPli Kürkçü öldürülen YPGlilere ağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Harekatı, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla devam ediyor.

Bölgedeki teröristlere ağır darbelerin vurulmasından rahatsız olan örgütün siyasi kanadı ise açıklama üstüne açıklama yapıyor.

DERHAL DURMALI
Son olarak 'nda konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Zeytin Dalı Harekatı'nın derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

SINIR TECAVÜZÜ YOK DEDİ
Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bir an önce sonlandırılması ve çatışmaların bitirilmesi gerekir." ifadelerini kullanan Kürkçü, "Afrin bölgesinden 'ye bugüne kadar bir tek sınır tecavüzü olmadığını biliyoruz, herkes biliyor bunu." diye konuştu.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 16:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Bu katıksız hain pkk'lı vekillere maaş vermiyelim ? zaten bunlara eroin,kokain ve esrardan bol para geliyor .!

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 16.02.2018 20:14
g&#252;rcan gürcan

o şerefsiz teröristler öldükçe bizler seviniyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 16.02.2018 20:03
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