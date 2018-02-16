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'nün medya yapılanmasından 6 sanığa müebbet

kapsamında yargılanan Altan kardeşler ve 'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış cezası verildi.

FETÖnün medya yapılanmasından 6 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, ve 'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış cezası verildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşmada, 26. davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar , Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 15:30
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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nabi nabi

ohhhh... suyundan da koy.. bu iyi geldi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.02.2018 19:49
Şarkbey Şarkbey

Kalemine sağlık hakim bey

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 16.02.2018 17:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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