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Ana yüreği

’da motosikletin çarptığı anne, kendi yarasını unuttu. 4 yaşındaki oğlu için ağladı.

Ana yüreği
Kaza dün 'da yaşandı. Kucağında oğlu Çağan (4) ile yolun karşısına geçen Derya Ünlütürk (37), motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Yaralı halde yerde yatan kadın, "Oğlum nerde?" diye sorarak ağlamaya başladı. Minik Çağan ile ilgilenen çevredekiler de çocuğu gösterip durumunun iyi olduğu söyledi. Anne ve oğul vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İkili hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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