Ana yüreği

Kaza dün Karaman'da yaşandı. Kucağında oğlu Çağan (4) ile yolun karşısına geçen Derya Ünlütürk (37), motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Yaralı halde yerde yatan kadın, "Oğlum nerde?" diye sorarak ağlamaya başladı. Minik Çağan ile ilgilenen çevredekiler de çocuğu gösterip durumunun iyi olduğu söyledi. Anne ve oğul vatandaşlartarafından sakinleştirildi. İkili hastaneyekaldırılarak tedavi altına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.