ABD ile Türkiye yeni bir mekanizma kuruyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da bir araya geldi.

İLK AÇIKLAMA ÇAVUŞOĞLU'NDAN: YENİ BİR MEKANİZMA KURMA KARARI ALDIK

Geçmişte de ilişkilerimizde de inişler, çıkışlar oldu. Ancak her zaman diyalog yoluyla, samimi bir ortamda tüm sorunları konuşarak geçmişte tüm kritik aşamaları birlikte geçtik. Şimdi de yine böylesine kritik bir aşamadayız.Dün akşamki üçlü toplantıda, aynı samimi ortamda her iki tarafta düşünce, beklenti ve kaygılarını dile getirmiştir. 3 saat süren toplantıda bölgesel işbirliğimiz de değerlendirilmişti.

FETÖ VE YPG KONUSUNDA RAHATSIZLIĞIMIZI DİLE GETİRDİK

Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık, ya da daha kötüye gidecektik. Dün akşamdan itibaren ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkileri normalleştirme yoluna girdik. Ancak atılması gereken adımlar var. Biz FETÖ konusunda, YPG'ye destek konusunda,PKK'yla mücadele konusunda beklentilerimizi dile getirdik. Yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz.

YENİ MEKANİZMALAR OLUŞTURMA KARARI ALDIK

Bundan sonra sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz, konuştuğumuz konuların uygulanabilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Tüm bu konular için mekanizmalar oluşturma kararı aldık. Bir tanesi genel konular, konsolosluk konuları, FETÖ konusu gibi. Burada tüm bu sorunları nasıl çözeceğimizi birlikte konuşacağız. FETÖ konusunda delil var mı yok mu, uzun uzun kamuoyunda konuşmak yerine bu mekanizma içinde beraber değerlendireceğiz.

İLK TOPLANTI MART AYININ ORTASINDA

Aynı şekilde Suriye konusunda oluşturacağımız mekanizmayla, terörden nasıl arındıracağız, Cenevre süreciyle beraber siyasi çözüme nasıl gideceğiz, birlikte nasıl çalışacağız, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl sağlayacağız, bunları konuşacağız. Bu çalışmalar bizim için önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu mekanizmalar topu taca atmak değildir. Sonuç alınacak mekanizmalardır. Oyalama yok. İnşallah ilk toplantı da Mart ayının ortasında gerçekleşecek.Dün ve bugünkü toplantılar ikili ilişkiler bakımından, bölgesel konulardaki işbirliği bakımında kritik bir ziyaret bve kritik bir görüşme olmuştur. Birlikte geleceğe yönelik ortak adımlar atacağımıza ve neticeler alacağımıza inanıyorum."

TİLLERSON: SDG'YE DESTEĞİMİZ SINIRLI OLACAK

Türk halkı ve Türk hükümeti şimdiye kadar gösterdikleri misafirperverlikle hepimize örnek oldular. 3 milyon mülteciyi ağırlıyorlar. Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz. Bu anlamda sivil halka zarar gelmemesi için Türkiye'de bazı ricalarımız var.

Dün Sayın Erdoğan bugün sayın Dışişleri Bakanı'na ilettik. Her zaman SDG'ye sağladığımız desteğin sınırlı olacağı ve zaman sınırı olacağını ilettik. Türkiye'yi hukukun üstünlüğünü, basının özgürlüğü konusunda destekliyoruz.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARIMIZLA İLGİLİ KAYGILARIMIZI AKTARDIK

15 Temmuz darbe girişimi suçlularının adil ve şeffaf bir şekilde yargılanması gerekiyor. OHAL çerçevesinde tutuklu sayısının fazla olduğu dile getirdik. Konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ciddi kaygılarımızı ilettik. Serkan Gölge ile ilgili itiraz süresinin sürdüğünü biliyoruz. Burada da yargılamanın adil yapılmasını diliyoruz.

Göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ABD, Türkiye ilişkileri çok önemsiyor ve daha da ileri taşınabileceğini düşünüyor."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye çok önemli bir ülke. Suriye için birlikte çalışmamız gerekiyor. SDG'ye sağladığımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.

MİNBİÇ SÖZLERİ TUTULMADI, YPG'NİN BURADAN ÇIKMASI LAZIM

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Menbiç ile ilgili Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını ve bunun üzerinde çalışacaklarını, bunun öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

YPG buradan (Menbiç'ten) çıktıktan sonra ABD ile güvene dayalı adım atabiliriz ama önce YPG'nin buradan çıkması lazım.

İŞTE ORTAK DEKLARASYON

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Suriye içinde oldu-bitti ve demografik değişim yaratacak tüm girişimlere yönelik kararlı bir duruş sergileyeceğiz"

"İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı"

"Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler"