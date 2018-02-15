Türk Silahlı Kuvvetleri'den (TSK) Rum Kesimi ve Yunanistan'ın küstah hamlelerine dikkat çeken bir cevap geldi. TSK, bölgede Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nı sürdürüyor. Kıbrıs çevresinde Türk donanmasına bağlı fırkateyn ve korvetler faaliyet gösteriyor.



AKDENİZ KALKANI HAREKATI

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'deki Türk Deniz Yetki alanlarında, denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla 1 Nisan 2006 tarihinden bu yana 'Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı yürütüyor.

Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Aksaz, Mersin, İskenderun ve Gazimagosa limanlarını kullanarak sürekli devriye gezen, fırkateyn, korvet, denizaltı, hücumbot ve karakol gemilerine, havadan deniz karakol uçakları ve helikopterler de destek veriliyor.

Harekatta Doğu Akdeniz'de Türkiye adına faaliyet yapan araştırma gemilerine koruma ve destek sağlanıp, deniz yetki alanlarımızda diğer ülkeler adına izinsiz araştırma faaliyetlerinde bulunan araştırma gemileri ikaz edilerek faaliyetten men ediliyor. Harekata katılan yüzer unsurlar ve bölgede bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) imkan ve kabiliyetine sahip, sahil gözetleme radarları tarafından ticari gemilerin tespit ve teşhisi yapılıp, limanlarımıza girmeleri halinde, arama ve kontrolleri yapılıyor.

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

c. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli bir fırkateyn Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmektedir.

ç. Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında bir deniz helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu icra edilmiştir.

d. Doğu Akdeniz'de petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO'nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında;

(1) İki fırkateyn, bir korvet, bir akaryakıt gemisi ve iki hücumbot deniz eğitimleri icra etmektedir.

(2) Bir karakol gemisi Doğu Akdeniz'de karakol icra etmekte ve bir karakol gemisi karakol icra etmiştir.

e. Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı'na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol icra etmektedir.

f. Deniz Hava Komutanlığı Şehit Dz.Ütğm Çağrı Ceyhan Taktik Tatbikatı-1/18 kapsamında sekiz gemi, üç deniz karakol uçağı, bir sahil güvenlik botu, altı SH-70 deniz helikopteri ve bir deniz kurtarma timi deniz eğitimleri icra etmektedir.

g. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 24 gemi seyir icra etmiştir.