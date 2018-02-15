Tekme tokat saldırdı

Yine Adana'da dün yaşanan olayda, nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, genç kızı duvar kenarına sıkıştırdı. Boğazını sıkıp tartakladı. Sinirine hakim olamayan adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı. Nefes alamayan genç kız, kurtulmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Yardım çığlıkları attı. Vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.
Şehir magandası çevredekilere, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. Polis, talihsiz kızı kurtardı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan çift, bölgeden uzaklaştı.
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