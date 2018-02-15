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Boydaklara yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyon kapsamında Boydak ailesinden 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Boydaklara yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı

Kayseri'de Boydaklara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni operasyon yapıldı.

9 KİŞİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI
6 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ ELEBAŞI'NIN TALİMATI SONRASI...
Zanlılar, 17-25 Aralık sonrasında mali bünyasi bozulan (müflis) Asya Katılım Bankası'nın likiditesini iyileştirmek amacıyla FETÖ'nün çağrısı üzerine bu bankaya destek olmak için finansal işlemler yapmakla suçlanıyor.

İŞTE GÖZALTI KARARI ÇIKAN O İSİMLER
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler: Can Furkan Boydak, Ayşe Boydak, Mehmet Emin Boydak, Sema Boydak, Yusuf Boydak, Şükran Bozdağ, Burak Boydak, Merve Boydak, İbrahim Boydak

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 13:49
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