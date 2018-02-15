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Bakan Albayrak, Aliyev'le görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ,Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Albayrak, Aliyevle görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi projeler ele alındı.

Görüşmede Aliyev, TANAP projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, yakın zamanda Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın bu hatla aktarılacağını bildirdi.

TANAP'TA İLK TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bakan Albayrak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aliyev'e selamlarını ileterek, geçen ay TANAP'ta ilk test çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

ALİYEV, ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Aliyev, Albayrak'a teşekkür ederek Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Bakan Albayrak, temasları kapsamında AB Komisyonu Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve British Petroleum (BP) Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Sorumlusu Gary Jones ile ayrı ayrı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 13:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Naim Naim

Gardaşla güzel günlere inşallah.

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cevapla 15.02.2018 16:56
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