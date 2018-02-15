Aşk-ı iha'net'

Doğuştan sağır, dilsiz ve felçli olan Yusuf Ay, 9 yıl önce internetten tanışıp aşık olduğu Tayvanlı kadınla evlendi. Ancak eşi 2 yıl önce kendisini terk etti. Ülkesinden telefon açan genç kadın, “Sevgilimle evleneceğim sana da tavsiye ederim” dedi
Trabzon Maçka'daki Armağan köyünde yaşayan doğuştan sağır, dilsiz ve belden aşağısı felçli olan Yusuf Ay (44), 9 yıl önce internetten bir sohbet programına üye oldu. Tayvan'da yaşayan sağır ve dilsiz olan Mei ChanWhang (43) ile tanıştı. Birbirlerine vurulan ikili, evlilik kararı aldı. Müslüman olan ve Meryem adını da alan Mei, Maçka'da Yusuf Ay ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Kübra adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. 6 yıl birliktelik yaşayan ikili, maddi zorluklar çekti. Eşi ile sorunlar yaşayan Meryem, ailesini özlediğini belirtti. 2015 yılında Türkiye'yi terk etti. Bir daha da dönmedi.
Eşinin ihanetini öğrenen Yusuf Ay, kızını asla bırakmayacağını ifade etti.
Eşine ulaşamayan ve boşanmak istediğini belirten Yusuf Ay, "Belki ülkesine gider onun için bir moral olur diye gitmesine izin verdik. Annemin üzerine kredi çekerek ve tanıdıklardan borç alarak biletini aldık. Ancak bir müddet sonra gelmeyeceğini anladım. Kızım annesini tanımıyor. İnternet üzerinden görüştüğümüzde bile yüzüne bakmıyor. Ne kadar söylediysek gelmemekte ısrar etti" dedi. Eşinin çocuğunu istediğini de ifade eden Ay, "Kızımı asla bırakmam. Eşimden boşanmak istiyorum ancak boşanınca çocuğu anneye verirler diye korkuyorum. Orada birsevgilisi olduğunu söyledi. Benim de evlenebileceğimiifade etti. Ama 'O eşindende çocuğun olursa kızı senden alırım' diye beni tehdit ediyor" diye konuştu.
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