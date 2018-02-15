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'de yakalanan teröristten şoke eden itiraf

'de yakalanan teröristlerin itiraflarıyla terör örgütü /'nin 'de oynadığı kirli oyunlar da birer birer deşifre oluyor. Son olarak kapsamında yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T. verdiği ifadede örgütün 100 dolar vererek terörist topladığını açıkladı.

Afrinde yakalanan teröristten şoke eden itiraf
'nın kolu /'nin, 100 dolar verdiği kişileri örgüte dahil ettiği ortaya çıktı.

AA'nın göre, Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yürütülen sırasında 'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 15:12
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