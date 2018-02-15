AA'nın göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı.
Afrin'de yakalanan teröristten şoke eden itiraf
Afrin'de yakalanan teröristlerin itiraflarıyla terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de oynadığı kirli oyunlar da birer birer deşifre oluyor. Son olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T. verdiği ifadede örgütün 100 dolar vererek terörist topladığını açıkladı.
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