PKK 'nın Suriye kolu PYD YPG 'nin, 100 dolar verdiği kişileri örgüte dahil ettiği ortaya çıktı.

AA'nın göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı.