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Berlin'de sürpriz görüşme

Yıldırım, Berlin'de Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek. Görüşmede, Almanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele ele alınacak

Berlinde sürpriz görüşme

Başbakan , Başbakanı ile görüşecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Merkel ile görüşmelerde bulunmak üzere yarın Berlin'e günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Görüşmede, Almanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 22:49
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