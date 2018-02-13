Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Afrin tepkisi

Başbakan Yıldırım, partisinin Erzincan İl Kongresinde konuştu. Afrin Harekatı'na ilişkin bilgi veren Yıldırım; CHP ve ABD'ye çok sert tepki gösterdi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;



MEHMETÇİK AFRİN'DE DESTAN YAZIYOR

Milletin rahatı için kahramanlarımız Afrin'de destan yazıyor. Siz rahat olun. Türkiye can verdi ancak bir karış toprağını vermedi. Kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin'de gereken ne ise yapıyor. Bir avuç yer zaten. Gitsek oraya sığmayız. Bırakın Mehmetçik rahat çalışsın..

ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELEMİZ NEYSE AFRİN'DEKİ MÜCADELE DE ODUR

Rahat koltuklarına oturup, kaftanlara bürünenler, tarihten bihaber, katliam yaptığımız hezeyanlarını anlatanlar Doğu Anadolu'ya bakıp mezalim neymiş görsünler.

Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Biz bu zamana kadar kimseye saldırmadık, sömürgecilik yapmadık. Ama asla beka mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bütün tehditler tamamen bitinceye kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın.



KILIÇDAROĞLU SEN İSTESEN DE İSTEMESEN DE SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu nasıl mantık? Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK/PYD-YPG/DEAŞ, al birini, vur ötekine, açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın? Çık da söyle. Sonuna kadar gideceğiz Sen istesen de istemesen de!

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KORKAK' AÇIKLAMASINA SERT CEVAP

Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak? Kim korkak değil, bu millet en iyisini bilir.



HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK

Şunu herkes bilsin, sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin, anında yok edilecek. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların, bu hevesleri kursaklarında kalacak.



ABD'YE FLAŞ ÇAĞRI: TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERMEYİ BIRAK!

Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun? Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı, silah vermeyi bırak. Herkes şunu iyi bilsin ki vatanımızı, milletimizi, devletimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne var ki hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz..