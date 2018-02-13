Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışları başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Uzun zamandır sıcak havaların hakim olduğu tüm yurtta hafta sonu itibariyle havalar mesim normallerine düşerek yerini yağışlı bir havaya bırakmıştı. Bugün gelen yeni haberlere göre bazı illerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İşte hava durumuyla ilgili detaylar.