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den son dakika uyarısı! İşte 'ta yurt genelinde

2018'de nasıl olacak? 13 Şubat'ta 'da hava nasıl olacak? 13 Şubat'ta Ankara'da hava nasıl olacak? 13 Şubat'ta 'de hava nasıl olacak? 13 Şubat'ta kar yağacak mı? 13 Şubat'ta yağmur yağacak mı? 13 Şubat'ta Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 13 Şubat 2018 hava durumu...

Genel Müdürlüğü'nden son dakika raporları gelmeye devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışları başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Uzun zamandır sıcak havaların hakim olduğu tüm yurtta hafta sonu itibariyle havalar mesim normallerine düşerek yerini yağışlı bir havaya bırakmıştı. Bugün gelen yeni haberlere göre bazı illerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İşte hava durumuyla ilgili detaylar.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 12:22
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