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Adım adım hedefe

Mehmetçik dün 24 saat içinde 103 teröristi temizledi. ’e hakim Muhammediye Köyü ile Amara Tepesi temizlendi. Özel Kuvvet askerleri Cinderes’i de almak için hemen bölgeye ilerledi

Adım adım hedefe
Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 24. gününde ve Hatay'daki sınır birliklerine takviyeler devam etti. Türk savaş uçakları, , Şeyh Hadid Minniğ hava üssü, Ayn Dakneş, Tenab ve Meryemin'deki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hafta sonu büyük ilerleme sağlanan Cinderes'teki mevziler yoğun topçu ateşleriyle de dövüldü. Yerel kaynaklar, Türk ordu birliklerinin Raco'nun güneyindeki Meskeh köyündeki YPG'lilere topçu atışı yaptığını aktardı.


51 NOKTAYI TEMİZLEDİK
Helikopterlerin bombaladığı yerler arasında ise Şeyh Hadid'in doğusundaki Meabetla köyünde yer alan terör mevzileri olduğu belirtildi. Öğlen saatlerinde ise Cinderes'in hemen yanındaki Muhammediye köyü ile Amara tepesi YPG'li teröristlerden temizlendi. Böylelikle teröristlerden arındırollan noktaların sayısı 51 oldu. Muhammediye köyü ile Amara tepesinin alınmasıyla Cinderes'in abluka altına alındığı belirtildi. Uzmanlar Cinderes'in alınmasıyla beraber Afrin'in yolunun açılacağını söyledi.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 12:12
KARTAL KARTAL

ALLAHIM BEREKETİNİ VERSİN AMİNNNNNN..........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:55
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