Adım adım hedefe

Afrin'eZeytin Dalı Harekâtı'nın 24. gününde Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerine takviyeler devam etti. Türk savaş uçakları, Cinderes, Şeyh Hadid Minniğ hava üssü, Ayn Dakneş, Tenab ve Meryemin'deki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hafta sonu büyük ilerleme sağlanan Cinderes'teki mevziler yoğun topçu ateşleriyle de dövüldü. Yerel kaynaklar, Türk ordu birliklerinin Raco'nun güneyindeki Meskeh köyündeki YPG'lilere topçu atışı yaptığını aktardı.
51 NOKTAYI TEMİZLEDİK Helikopterlerin bombaladığı yerler arasında ise Şeyh Hadid'in doğusundaki Meabetla köyünde yer alan terör mevzileri olduğu belirtildi. Öğlen saatlerinde ise Cinderes'in hemen yanındaki Muhammediye köyü ile Amara tepesi YPG'li teröristlerden temizlendi. Böylelikle teröristlerden arındırollan noktaların sayısı 51 oldu. Muhammediye köyü ile Amara tepesinin alınmasıyla Cinderes'in abluka altına alındığı belirtildi. Uzmanlar Cinderes'in alınmasıyla beraber Afrin'in yolunun açılacağını söyledi.
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MAŞALLAH.
ALLAHIM BEREKETİNİ VERSİN AMİNNNNNN..........................
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