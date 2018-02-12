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Şehit emanetine haciz isteyen avukat gezici çıktı

Afrin'de şehit olan 'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatan Avukat Emine Gün'ün Gezi dönemi yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

Şehit emanetine haciz isteyen avukat gezici çıktı

'nın Suriye'nin Afrin'e kentindeki teröristleri temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilk şehidi olmuştu.

ŞEHİDE BÜYÜK SAYGISIZLIK
Vasiyetinde bile Türkmen çocuklar için anaokulu yapılmasını isteyen Özalkan'a büyük saygısızlık yapıldı.

Bugün Şehit Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracı için Avukat Emine Gün tarafından haciz işlemi başlatıldı.

AVUKATIN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLARI
O avukat Emine Gün'ün 2013 Haziran'ındaki yani Gezi Parkı eylemleri zamanında sosyal medya paylaşımları da dikket çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:





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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 22:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

Avukat Emine Günün şehidimize karşı yapmış olduğu terbiyesizlikten dolayı avukatlıktan atılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 12.02.2018 22:32
b&#252;lent,,, bülent,,,

ulan akbaba gibi şehidin ikramiyesine göz dikmişsin ,dahada kötüsü vandallarada destek olmuşsun ,nedir bu ülkede sizin gibilerden çektiğimiz,, şehide böyle bu kadar saygısızlığın altında ne yatıyor acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 12.02.2018 22:28
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