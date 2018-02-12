;
Yol Durumu
  1. Ayrılık kurşunu!
  2. Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

Bir ülke daha Türkiye'den helikopter satın alacak!


Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçtiğimiz hafta düzenlenen Singapur Air Show'da 16 helikopter satın alınacağına ilişkin Kanada ile anlaşma imzalamıştı.

  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 14:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Adem Adem

Çok güzel daima yerli üretim daima ARGE hep yerli üretim pazarlama.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar