Bir ülke daha Türkiye'den helikopter satın alacak!

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçtiğimiz hafta düzenlenen Singapur Air Show'da 16 helikopter satın alınacağına ilişkin Kanada ile anlaşma imzalamıştı.
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçtiğimiz hafta düzenlenen Singapur Air Show'da 16 helikopter satın alınacağına ilişkin Kanada ile anlaşma imzalamıştı.
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Çok güzel daima yerli üretim daima ARGE hep yerli üretim pazarlama.
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