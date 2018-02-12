Afrin’i alınca Tillerson yine gelir
Emekli Jandarma Kurmay Albay-ASAM terör uzmanı Eray Güçlüer Rex Tillerson ziyaretini veAfrin harekatı'nı TAKVİM'e anlattı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Menbiç’e girmememiz için geliyor. Ancak ABD’nin somut planla gelip Türkiye ile masaya oturmadığı sürece bir şey elde edebilmesi mümkün değil. TSK, Afrin merkezine girince ABD apar topar tekrar gelecektir
ABD'li General'in Menbiç'te "Türkiye buraya girerse savaşırız" açıklaması ne anlama geliyor?
ABD'li generaller bu açıklamayı askeri görüntü içinde olsalar da medya ordusu ile verdiler. General iki zırhlandırılmış araba ile alana geldi ve teröristlerle sarmaş dolaş sonrası bu mesajı verdi. Bunun amacı medya üzerinden psikolojik bir mesaj vermekti.
ABD Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Danışmanının Türkiye ziyareti öncesi bunun olmasının anlamı var mıdır?
Bilindiği gibi ABD'de güce hükmeden iki kesim vardır Pentagon ve Beyaz Saray. Asıl kararı alacak olan Beyaz Saray bir açıklama yapmıyor ama Pentagon sert bir açıklama yapıyor. Bu bir çelişki... Aslında oradaki iki generalin sözü sadece Türkiye'ye değil aynı zamanda Beyaz Saray'a da mesaj içermektedir.
Peki Tillerson Türkiye'de ne söyleyecek?
ABD, Afrin Operasyonu'nun yapılmasını durdurmak istedi. Ama Türkiye girdi ve harekâtı yapmaya devam ediyor. Türkiye Afrin sonrası için Menbiç demeye başladı ve ısrarlı olduğunu da görüyoruz. Artık Amerika bu durum karşısında Türkiye ile bir anlaşma zemini bulmaktan başka çare kalmadığını anladı. ABD artık Türkiye ile daha güçlü politik anlaşma zemini aramak zorunda kaldı. Türkiye Amerika ile savaşmaz ve çatışmaz, ama Amerika'da Türkiye ile savaşmaz ve çatışmak istemez. İşte siyasal düzlemde bunların yakalanması için Tillerson geliyor.
Tillerson'un somut bir planı var mı?
Amerika somut planla gelip Türkiye ile masaya oturmadığı sürece bir şey elde edebilmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca bu görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Ne zamanki TSK, Afrin şehir merkezine giremeye başladığında ABD o zaman apar topar tekrar gelecek. Türkiye ile daha somut bir plan üzerinden pazarlığa oturmak zorunda kalacaktır.
Tillerson geldiğinde Menbiç'e girmeyin mi diyecek?
Özellikle Afrin'e girildikten sonra Menbiç şu an ABD için işgal ve tahkim savunulacak bir mevzi olmaktan çıkmış, politik düzlemde bir pazarlık aracına dönüşmüştür. TSK'nın ilerleyişi durduramayınca, aynı zamanda doğal bir engel olan Fırat'ın doğusuna Türkiye'nin geçmesini acaba engelleyebilir miyiz diye düşünmeye başladılar...
ASAM Terör Uzmanı Eray Güçlüer, Zeytin Dalı Operasyonu ve bölgesel gelişmeleri arkadaşımız Ali Değermenci'ye anlattı.
Menbiç karşısında hangi pazarlığı yapabilirler?
Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak gibi Özerk PYD yönetimine Türkiye'nin onay vermesi karşılığında Menbiç'e girmenize müsade edelim diyebilirler. Muhtemelen Tillerson Ankara'ya gelince bunu söyleyecektir. Türkiye böyle bir plana onay verirse PKK/PYD'yi kendi eli ile meşrulaştırmış olur. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini söylüyor. Bundan sonra operasyon Menbiç'e doğru ilerler.
Son sözü Pentagon söylerse, ABD ile Türkiye çatışacak mı?
Kaza dışında bir çatışma olacağını düşünmüyorum. Ne ABD ne biz askeri bir saldırıda bulunmayı istemeyiz. Neticede sürekli bir baskı ile de ABD orada sonsuza kadar yaşayamaz.
SURİYE'NİN RÖVANŞI UKRAYNA
Rusya kısa süre önce Suriye'den asker çekeceğini açıkladı. Aslında Rusya bölgedeki askerlerini Ukrayna'ya kaydırdı. Şimdi yeni bir kriz alanı oluşmak üzere. İsrail Suriye'de alana inmek üzere.
ÇİN'İN 5 BİN ASKERİ
Çin 5 bin kişilik güçle Suriye'ye gelme kararı aldı. Böylesi gelişmeler yaşanırken Menbiç'i bir kaç boyuttan değerlendirmeniz gerekiyor, süreci görmek lazım. Bu tarz hareketler Ruslar'ın tipik taktiklerindendir. Kısa bir süre önce Putin; Biz Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz dedi. Bu açıklamadan bir kaç gün sonra Amerika, Ukrayna Devletine geliştirilmiş silah sistemleri vereceğini açıkladı.
ABD-ALMANYA-FRANSA
Bu bölgede kullanılan malzemelerin 10 bin ton olduğu düşünülüyor. Bu malzemeler ağırlıklı olarak Amerika'nın desteği ile bölgeye getirildi. Almanlar'ın teknik desteği ve Fransızlar'ın Halep'teki rejimin kontrolünde bulunan beton santralinden betonların getirildiği açık kaynaklardan biliniyor. Derin ABD (Pentagon) ve Derin Avrupa'nın sinerjik birleşimi karşımızda durmaktadır.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ
Türkiye'nin dört aşamalı bir güvenlik stratejisi var. Birincisi yurt içinde terörist varlığını yok etmek, ikincisi terörist varlığı ile sınırlarımız arasına mesafe koymak, üçüncüsü oluşturulan koridoru güvenli hale getirmek (Türkiye'deki misafir Suriyelilerin oraya yerleştirilmesi, iskanının sağlanması), dördüncüsü de 30 kilometrelik koridorun dışındaki terör unsurları ile inlerinde mücadele etmek.
Amerikalılar bu stratejiyi, sadece bir politika olarak algılıyor. Halbuki Türkiye politika yapmıyor kendi bekası için zorunlu bir güvenlik stratejisini sahada uygulamaya çalışıyor ve bundan vazgeçmesi de mümkün değildir.
RÖPORTAJ: ALİ DEĞERMENCİ
Etiketler: Suriye , Türkiye , Pentagon , ABD , Çin , Rusya , Ukrayna , Beyaz Saray , TSK , Zeytin Dalı Harekatı
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
gelsin kardeş gelsin tılısının babsıda dedside gelse o toprakları isaraile abdye vermeyeceyiz içerdeki,lerde dışardakilerde çatlasın patlasın ankarahavası oynayacağız suriyede bunlara yer yok tılısından korkuyorsanı kormayan nice reisler vardır
Bu şerefsiz iki yüzlülerle son defa görüşülsün bundan böyle Türkiye'ye gelmesinler ..
bu sıcak savaşla birlikte, taktik ve stratejik savaşta yürütülüyor. o yüzden hamleleri iyi seçmek gerek. ancak ne olursa olsun bütün bu karışıklığın sebebi olan ABD ye zaman kazandırmamak en önemlisi, isteklerinin yerine getirilmemesi aksine bizim isteklerimizin ön koşul olarak gündeme getirilmesi elimizin güçlü olmasını sağlayacaktır.
bu abd lilerin önüne bir bardak çay koyun içip defolup gitsinler
DİRİLİŞTE OLDUĞU gibi kellesini alın pislik şerefsizlerin.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.