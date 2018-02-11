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Komutanlar sınıra gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komutanlar sınıra gitti

Genelkurmay Başkanı , beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 17:42
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