Suriye'de YPG'nin konuşlandığı Deyrizor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Suriye'nin en büyük petrol sahası olan bölgede ABD operasyon gerçekleştirdi. ABD'nin yanlış koordinatlar ile gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın toplanma alanı vuruldu.
300 TERÖRİST ÖLDÜ
ABD'nin müttefik olarak görüp birlikte operasyonlar gerçekleştirdiği YPG'nin hakimiyet altında tuttuğu Deyrizor'da ABD uçakları operasyonlar gerçekleştirdi.
Yanlış koordinatlar ile yapıldığı tahmin edilen operasyonda 300 YPG'linin ABD'liler tarafından etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bölgede konuşlanan YPG'li teröristlerin büyük zaiyat verdiği belirtiliyor.
KASIT MI HATA MI?
YPG ile ABD, DEAŞ karşıtı operasyonların başlatıldığı günden bu yana el ele operasyonlar yürütüyor. YPG'nin son zamanlarda petrol kenti Deyrizor'da hakimiyet alanını artırması ve beraberinde gelişen Suriye'de petrolün sahipliği kavgası Rusya-YPG-ABD-İran ve rejimin kavgalarına neden oluyor.
Öyle ki geçtiğimiz günlerde rejime bağlı askerler petrol tesislerinin yakınlarına çıkartma yapmış, baskını ABD askerleri savunmak zorunda kalmıştı. Bu yaşanan gelişmelerin ışığında, gerçekleşen bombardımanın kasıtlı mı yoksa hata ile mi yapıldığı tartışılıyor.
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okadar buyuk hata olmaz. birileri kuvvetli sinyal karistiricisini calistirmistir.
Allahım sen ne büyüksün.Kafiri k afir ile öldürmek buna denir.Zaten Kuranı Kerimde de Yüce Rabbimiz buyuruyor bunu.Yahu kürt kökenli Müslümanım kendi köyüme ilçeme gitmiyorum bu kafir teröristler yüzünden.Allahım sen ne büyüksün, Ohhh ohh canıma değsin.
Devamini bekler.. Nice yanlis sapmalar temenni ederim..Sizi zina irk sizi...
eeeeeeee elin dışardan gelen conisi sizi seviyormu sandınız ,zavallılar onların umurlarında bile değilsiniz ,siz onlar için bir araçsınız ,işlerini bitirince kıçınıza tekmeyi koyacaklar,
Ya şu amerikanın müttefikliyimi tutdu birden))) davamını bekleriz. İşde ALLAHIN işleri böyle. Allah Memetçikleri korusun amin!!!
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