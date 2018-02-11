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11 şehidimiz var ama 'nin umrunda değil!

Türkiye Afrin'de şehit düşen 11 askerinin yasını tutarken, 'li terör örgütünün partisi olma görevini üstlenen 'nin kongresine katıldı. Kongrede Afrin ve teröristler lehine sloganlar atılırken sessiz kalan Altay; "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere "it sürüsü" diyen HDP'lı Sırrı Sakık'ın yanına oturdu.

11 şehidimiz var ama CHPnin umrunda değil!

Afrin Operasyonu'ndan art arda şehit haberleri gelirken 'nin kongresi ise sloganlı ve halaylı görüntülere sahne oldu.

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sibel Kemalbay ise daha büyük bir skandala imza attı. Kemalbay, Zeytin Dalı Harekatında hedef alınan terör unsurlarına sahip çıktı, 'halk' olarak tanımladığı teröristlerin kendilerini koruduğunu söyledi.



Kemalbay'ın bu sözleri sırasında salonda da vardı. kongreye grup başkanvekili ve milletvekili seviyesinde katıldı.

ÖCALAN'A SELAM YOLLADILAR!
HDP Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor ancak kongrede yapılan seçimden çok, kurulan cümleler dikkat çekiyor.

HDP'liler, Afrin'de askerlerimizi şehit eden teröristlere, elebaşı Öcalan'a selamlar gönderiyor.

"ASKERLER DE İNSAN"
Kongrenin başında konuşan Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, "Burada bugün 11 askerin hayatını yitirdiği bilgisi geldi. Askerler de insan. Ve bizler insanı yaşatmalıyız." gibi skandal cümleler kurarken, Sırrı Süreyya Önder de Kemalbay'dan geri kalmayarak terörist elebaşı Öcalan'a selam gönderip "Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." diyor.

"ÖCALAN'I SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUZ"
Sırrı Süreyya Önder şöyle konuşuyor: "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz. Buradan, Sayın (Abdullah) Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz."

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 17:06
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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musa musa

tüh allah belanizivere hainler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 00:35
arkadaş arkadaş

bu şerefsizlere daha nekadar katlanacak bu millet kapatın bunları içeri

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 11.02.2018 21:28
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